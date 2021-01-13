ثرى الكويت يحتضن رفات 13 شهيداً بعد تسلمها من الجانب العراقي

شيعت دولة الكويت اليوم الأربعاء شهداء الوطن من الأسرى والمفقودين بالغزو العراقي بعد التعرف على رفاتهم التي تم استلامها من السلطات العراقية.وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت قبل أيام عن تحديد هويات الرفات الـ13 من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت على الرفات التي تم جلبها من العراق لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم وهم:1- الشهيد بدر حسين مراد الكندري2- الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر3- الشهيد طارق محمد أحمد عبدالله الياقوت4- الشهيد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الشويماني5- الشهيد عبدالمهدي عبدالحميد محمد معرفي بهبهاني6- الشهيد عيسى محمد زمان محمد7- الشهيد كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفايز8- الشهيد محمد سعد مسعود الأحمد9- الشهيد محمد صالح محمد سليمان المهيني10- الشهيد مسفر شبيب محمد الدوسري11- الشهيد مهدي حبيب علي زيد البلوشي12- الشهيد مصطفى حسين أحمد محمد القطان13- الشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل