سمو الأمير يبعث ببرقيات تعزية إلى أسر شهداء الوطن

– بذلوا دمائهم الزكية في الذود عن حمى الوطن بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تعاز إلى أسر شهداء الوطن: الشهيد بدر حسين مراد الكندري – الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر – الشهيد طارق محمد أحمد عبدالله الياقوت – الشهيد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الشويماني – الشهيد عبدالمهدي عبدالحميد محمد معرفي بهبهاني – الشهيد عيسى محمد زمان محمد – الشهيد كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفايز – الشهيد محمد سعد مسعود الأحمد – الشهيد محمد صالح محمد سليمان المهيني – الشهيد مهدي حبيب علي زيد البلوشي – الشهيد مصطفى حسين أحمد محمد القطان – الشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل الذين احتضنهم ثرى الوطن، أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة.