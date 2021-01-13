فابينيو يعلق على تقارير الرحيل: هذا ما أعتقد أن صلاح سيفعله

علّق لاعب الوسط البرازيلي في فريق ليفربول، فابينيو، على التقارير التي تحدثت عن رحيل زميله المصري محمد صلاح عن النادي الإنجليزي، إلى أحد أكبر أندية إسبانيا، وبالتحديد ريال مدريد أو برشلونة، كاشفا تفاصيل بشأن “مزاج صلاح” داخل النادي، في إشارة إلى رغبته بالبقاء.

وقال فابينيو إن صديقه المصري محمد صلاح “سعيد بتواجده داخل ليفربول”، نافيا رغبته في الرحيل حاليا.

وأضاف في تصريحات لـ”ESPN Brasil” إنه من الطبيعي أن تحيط الشائعات باللاعبين الكبار، واستطرد بالقول: “صلاح يلعب لليفربول الذي يعد من أكبر فرق العالم. أعتقد أنه من الطبيعي أن نرى اسمه يرتبط بالفرق الأخرى، خصوصا من الدوريات المختلفة”.

وتابع: “على أي حال، هو سعيد للغاية بمستواه هذا الموسم. إنه شخص متطلب ويريد دائما أن يكون الأفضل، ويحاول مساعدة الفريق كثيرا ويعمل جاهدا من أجل ذلك”.

وواصل: “الوضع كما هو صلاح لم يتغير. هو يستمر في تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الجميع”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “آس” الإسبانية.

واستطرد فابينيو حديثه قائلا: “في غرفة خلع الملابس تراه شخص يتحدث ويمزح مع الجميع، لا أرى أن هناك شيئا يؤثر عليه، لكن بشكل عام أنا لا أتابع الأخبار لذلك لست متأكدا من وجود أي شائعات، لكن كما قلت سيتم ربط أي لاعب مميز بالأندية الكبرى”.

وكان صلاح قد أجرى حوارا مع صحيفة “آس”، أوضح خلاله أن الباب مفتوح بشأن رحيله عن ليفربول، والانتقال إلى الدوري الإسباني عن طريق ريال مدريد أو برشلونة.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف الريدز في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.

ويعيش صلاح حالة مميزة هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل 13 هدفا في الدوري الإنجليزي، يتصدر بهم سجل الهدافين في الموسم الحالي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

ويأمل ليفربول أن يستعيد توازنه من جديد في بطولة الدوري، بعدما خطف منه فريق مانشستر يونايتد صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط، مع تساوي عدد المباريات بينهما.

ويستعد ليفربول لمواجهة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد، وهي المباراة التي من المقرر أن تجمعهما الأحد المقبل في أنفيلد، معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فابينيو إن صديقه المصري محمد صلاح “سعيد بتواجده داخل ليفربول”، نافيا رغبته في الرحيل حاليا.

وأضاف في تصريحات لـ”ESPN Brasil” إنه من الطبيعي أن تحيط الشائعات باللاعبين الكبار، واستطرد بالقول: “صلاح يلعب لليفربول الذي يعد من أكبر فرق العالم. أعتقد أنه من الطبيعي أن نرى اسمه يرتبط بالفرق الأخرى، خصوصا من الدوريات المختلفة”.

وتابع: “على أي حال، هو سعيد للغاية بمستواه هذا الموسم. إنه شخص متطلب ويريد دائما أن يكون الأفضل، ويحاول مساعدة الفريق كثيرا ويعمل جاهدا من أجل ذلك”.

وواصل: “الوضع كما هو صلاح لم يتغير. هو يستمر في تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الجميع”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “آس” الإسبانية.

واستطرد فابينيو حديثه قائلا: “في غرفة خلع الملابس تراه شخص يتحدث ويمزح مع الجميع، لا أرى أن هناك شيئا يؤثر عليه، لكن بشكل عام أنا لا أتابع الأخبار لذلك لست متأكدا من وجود أي شائعات، لكن كما قلت سيتم ربط أي لاعب مميز بالأندية الكبرى”.

وكان صلاح قد أجرى حوارا مع صحيفة “آس”، أوضح خلاله أن الباب مفتوح بشأن رحيله عن ليفربول، والانتقال إلى الدوري الإسباني عن طريق ريال مدريد أو برشلونة.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف الريدز في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.

ويعيش صلاح حالة مميزة هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل 13 هدفا في الدوري الإنجليزي، يتصدر بهم سجل الهدافين في الموسم الحالي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

ويأمل ليفربول أن يستعيد توازنه من جديد في بطولة الدوري، بعدما خطف منه فريق مانشستر يونايتد صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط، مع تساوي عدد المباريات بينهما.

ويستعد ليفربول لمواجهة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد، وهي المباراة التي من المقرر أن تجمعهما الأحد المقبل في أنفيلد، معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.