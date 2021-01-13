وزيرا «الأشغال» و«العدل» يتفقدان مبنى مجمع المحاكم في «حولي»

قام كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس ووزير العدل الدكتور نواف الياسين بتفقد انجاز مبنى مجمع المحاكم في حولي للاطلاع على جاهزية المشروع الذي نفذته (الأشغال) لصالح (العدل).وأعربت الوزيرة الفارس في بيان صحفي صادر عن (الأشغال) عن فخرها بإنجاز المشروع الذي تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 9 آلاف متر مربع فيما تبلغ مساحة البناء على الموقع بالكامل 148 ألف متر مربع.وقالت إن أبرز ما يميز المشروع أنه مبنى ذكي متعدد الاستخدامات يؤمن لمستخدميه مجموعة كبيرة من الخدمات القضائية والقاعات والمساحات المجهزة لتلبية كل احتياجاتهم بسهولة ويسر.وأضافت أن المشروع يتألف من مبنى مجمع المحاكم المكون من 31 طابقا ومبنى لمواقف السيارات متعدد الأدوار يتسع لنحو 1200 سيارة.وأوضحت أن المبنى يتكون من ثلاثة سراديب و28 طابقا فوق الأرض ويشتمل على 52 قاعة محكمة إضافة إلى مكاتب منفصلة تتسع لأكثر من 4330 موظفا.وبينت أن المبنى يضم أيضا مكتبة قانونية واستراحة للقضاة والمحامين ومقاه ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة وأماكن انتظار للمراجعين وغرف حجز للمدعى عليهم بالإضافة لجميع الخدمات الكهروميكانيكية التي تتطلبها تلك الاستخدامات.وذكرت أن المبنى يعد صديق للبيئة لما يتمتع به من أنظمة تراعي ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المصادر الطبيعية باستخدام الطاقة الشمسية كما يحتوي على مبردات للمياه لاستخدامها في التكييف.بدوره قال وزير العدل الدكتور نواف الياسين وفق البيان إن مبنى مجمع المحاكم في حولي يأخذ في تصميمه الطابع الإسلامي ومستوحى من شعار وزارة العدل كما أنه يعد نقلة مميزة في مسيرة الوزارة لكونه مبنى ذكي وصديقا للبيئة ويتمتع بأحدث تقنيات العصر.ولفت الياسين إلى أنه تم تجهيز المبنى بأحدث الوسائل التقنية لتقديم كل خدمات التقاضي بأسرع وقت وبسهولة وتيسير على الجمهور من المواطنين والمقيمين.وذكر أن المبنى سيضم مسرحا متعدد الأغراض لعقد الدورات القانونية والقضائية والفعاليات ذات الصلة.