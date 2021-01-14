أول صفقة ليوفنتوس في “الميركاتو الشتوي”.. والهدف دعم رونالدو

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية، بهدف تعزيز صفوفه، وتدعيم خط الهجوم لمساندة نجمه كريستيانو رونالدو.

وأعلن يوفنتوس، مساء الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع اللاعب الفرنسي الموهوب صاحب الـ 20 ربيعا، عبدالله دابو، قادما من صفوف نانت الفرنسي، من أجل تدعيم الفريق الذي ينافس على بطولتي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وكأس إيطاليا، محليا، فضلا عن بطولة دوري أبطال أوروبا، على الصعيد الأوروبي.

وحسبما أعلن يوفنتوس، فقد تم التعاقد مع عبدالله دابو، وهو لاعب من مواليد 2001، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع وضع بند في العقد يتيح للنادي الإيطالي شراءه في نهاية الموسم باتفاق الطرفين، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ووفقا لما كشفت عنه بعض الصحف الإيطالية، فقد نجح مسؤولو يوفنتوس في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 6 أشهر مقابل نحو مليون يورو فقط لمسؤولي نانت.

وكانت تقارير رياضية قد أشارت إلى أن المدير الفني لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب رابع في خط الهجوم بجانب رونالدو، هذا إلى جانب الثنائي، الإسباني ألفارو موراتا، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق ميلان صاحب الصدارة، ولكن فريق رونالدو لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

وأعلن يوفنتوس، مساء الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع اللاعب الفرنسي الموهوب صاحب الـ 20 ربيعا، عبدالله دابو، قادما من صفوف نانت الفرنسي، من أجل تدعيم الفريق الذي ينافس على بطولتي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وكأس إيطاليا، محليا، فضلا عن بطولة دوري أبطال أوروبا، على الصعيد الأوروبي.

وحسبما أعلن يوفنتوس، فقد تم التعاقد مع عبدالله دابو، وهو لاعب من مواليد 2001، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع وضع بند في العقد يتيح للنادي الإيطالي شراءه في نهاية الموسم باتفاق الطرفين، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ووفقا لما كشفت عنه بعض الصحف الإيطالية، فقد نجح مسؤولو يوفنتوس في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 6 أشهر مقابل نحو مليون يورو فقط لمسؤولي نانت.

وكانت تقارير رياضية قد أشارت إلى أن المدير الفني لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب رابع في خط الهجوم بجانب رونالدو، هذا إلى جانب الثنائي، الإسباني ألفارو موراتا، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق ميلان صاحب الصدارة، ولكن فريق رونالدو لا تزال لديه مباراة مؤجلة.