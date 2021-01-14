إعلان مواعيد إصدار تراخيص البناء في «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك».. الأسبوع المقبل

ترأس وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات د.عبدالله معرفي الاجتماع التنسيقي الثاني مع جهات الدولة ذات العلاقة باستكمال إجراءات إصدار تراخيص البناء للمواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وضاحية جنوب عبدالله المبارك.وانتهى الاجتماع إلى انه سيتم الاسبوع المقبل الإعلان عن مواعيد إصدار تراخيص البناء لأصحاب القسائم الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك لاستكمال اجراءات بناء قسائمهم.وحضر الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء وزيرة الاشغال وزيرة البلدية د.رنا الفارس ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان الى جانب مدير عام الهيئة العامة للطرق م.سهى اشكناني ومدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وم. اسماعيل الفليكاوي وكيل وزارة الاشغال و م. جاسم النوري وكيل وزارة الكهرباء و الماء اضافة الى مجموعة من قياديي تلك الجهات.ودعا المجتمعون إلى تسهيل الصعاب وتذليل المعوقات في كل جهة حسب الاختصاص لتعجيل الاعمال في المشاريع التي يجري تسليمها للمواطنين.