البلدية: لجنة مخالفات البناء تشرف على إزالة مخالفات عقار استثماري في «أبوحليفة»

تواصل الفرق الميدانية ببلدية الكويت عملها الرقابي في رصد ومتابعة مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإزالتها بعد صدور الأحكام القضائية وبناء على توجيهات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي للإدارات المختصة في تشديد الرقابة على مخالفات العقارات لأنظمة البناء وفرض هيبة القانون وازالتها بجميع المحافظات وتطبيق القانون بمسطرة واحدة، حيث قام فريق ميداني مختص من لجنة مخالفات البناء بالإشراف على إزالة أعمال مخالفة لقانون البناء بشأن عقار استثماري مخالف في منطقة أبوحليفة إثر صدور حكم قضائي ابتدائي بالغرامة والإزالة واستجابة وتعاون مالك العقار المخالف طواعية بالقيام بإزالة المباني المخالفة بالعقار تحت إشراف لجنة مخالفات البناء.