«التربية»: إجازة منتصف العام للمعلمين والإداريين تبدأ 24 الجاري

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن الانتهاء من الفصل الدراسي الاول للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالنسبة للطلاب والطالبات.وأشار السلطان إلى استمرار دوام الهيئتين التعليمية والادارية لجميع المراحل حتى نهاية الاسبوع المقبل الموافق الخميس 21 يناير 2020، وذلك لمراجعة وتدقيق ورصد الدرجات في نظام سجل الطالب والتي هي محصلة الطالب من الحضور والمشاركة وحل الواجبات وإعداد التقارير والاختبارات الإلكترونية القصيرة.وبين السلطان أنه سيتم استكمال متابعة الواجبات فيما تبقى من منهج الخبرات التربوية في مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية دوام يوم الخميس 21 يناير الجاري، وبناءً عليه تبدأ إجازة منتصف العام لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والإدارية يوم الاحد الموافق 24 يناير الجاري حتى يوم الاربعاء الموافق 24 فبراير المقبل.وذكر السلطان أن الدوام للفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم الاثنين الموافق الأول مارس المقبل ، متمنيا للجميع إجازة ممتعة وموفقة، ومثمناً في ذات الوقت جهود جميع العاملين بالميدان لما بذلوه من جهد واضح خلال الفصل الدراسي الاول.