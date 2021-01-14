«التطبيقي»: تدشين «نظام اللوائح والقرارات» على موقع الهيئة الإلكتروني

دشن مركز دعم القرار في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظام اللوائح والقرارات على موقع الهيئة الالكتروني، والذي من خلاله يمكن إدخال وحفظ المستندات سواءً كانت لوائح أو قرارات أو تعاميم أو قوانين خاصة بمختلف القطاعات التابعة للهيئة، بهدف توفير المعلومات لمستخدمي النظام للتخفيف من الدورة المستندية، وتسهيل الاطلاع على المستندات إلكترونياً.حضر التدشين مدير عام الهيئة بالتكليف د.جاسم الأنصاري، نائب المدير العام للتخطيط و التنمية د.فاطمه الكندري، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم الأستاد و مدير مركز دعم القرار فاطمه الخواري .وحول هذا النظام، أوضحت د. فاطمة الكندري، أن النظام في المرحلة الأولى سيكون متاح للمدير العام ونوابه كفترة تدريبية يتم فيها وضع التوصيات والملاحظات عليه قبل الانطلاق الفعلي للمستخدمين، مبينةً حرص المركز على توفير البيانات في موقع واحد يسهل الوصول إليها عند الحاجة ويساعد المستخدم على تحميل المستندات على جهازه الشخصي بصيغة PDF كما أن النظام يوفر اللائحة أو القرار حسب التسلل الزمني في حال طرأ أي تعديل عليها.ومن جانبها، أفادت مدير مركز دعم القرار فاطمة الخواري أن هذا النظام هو أول نظام إلكتروني بالهيئة لحفظ المستندات الإدارية الرسمية التي تخصها سواءً داخلياً أو خارجياً مع جهات الدولة المختلفة، مشيرةً إلى أن الهدف من إنشاءه وتدشينه هو أن يكون بمثابة انطلاقة نحو البدء في إنشاء بنك معلومات خاص بالهيئة يساعد بعملية اتخاذ القرار وتقديم المشورة الفنية لمتخذي القرار فيها.