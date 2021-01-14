«الداخلية»: قبول 160 شخصاً في التحقيقات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، بسرعة العمل على إنهاء إجراءات قبول المتقدمين لعدد من الوظائف بالمؤسسة الأمنية.اعلنت الادارة العامة للتحقيقات عن قبول 130 من الذكور والإناث المدنيين، إضافة إلى 30 من ضباط الشرطة الحقوقيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني والتي تؤهل لشغل وظيفة محقق (ج) بعد اجتيازهم الدورة المقررة.وأوضحت الإدارة أنه تم التواصل مع المقبولين عبر رسائل نصية قصيرة على الهواتف النقالة لمراجعة مركز التدريب التخصصي يوم الأحد المقبل الموافق لاستكمال إجراءات التعيين.