السعودية.. بيتهانسل يقترب من لقب “رالي داكار” الـ14

اقترب الفرنسي المخضرم، ستيفان بيترهانسل، من تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب رالي دكار للمرة 14 عقب إنهاء المرحلة العاشرة في السعودية بفارق 17 دقيقة عن أقرب منافسيه القطري ناصر العطية، يوم الأربعاء.

وحافظ السائق المعروف بلقب “السيد دكار” على صدارة مريحة في فئة السيارات بينما تبددت أحلام متصدر فئة الدراجات النارية خوسيه إغناسيو كورنيخو بعد تعرضه لحادث وانسحب قبل مرحلتين على النهاية بعد الخضوع لفحص طبي.

وبانسحاب التشيلي كورنيخو، انحصرت المنافسة بين حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك وزميله الأرجنتيني بفريق هوندا كيفن بنابيدس.

واحتل بيترهانسل سائق ميني المركز الثالث في المرحلة الممتدة 342 كيلومترا من نيوم إلى العلا خلف العطية صاحب المركز الثاني والسعودي يزيد الراجحي الفائز بالمرحلة.

وقال العطية سائق تويوتا “أعتقد أن غدا سيحسم رالي دكار وستكون مرحلة صعبة، لكننا سنبذل أقصى جهد ممكن ولا توجد استراتيجية خاصة بل سنواصل القيادة بسرعة”.

ويبقى حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الثالث بالترتيب العام، ولكن بفارق أكثر من ساعة عن القمة.

وينتهي رالي داكار في جدة بعد غد الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وتعرض كورنيخو لحادث بعد 252 كيلومترا، لكنه وصل لخط النهاية قبل الانسحاب بعد فحص طبي بسبب مخاوف من إصابته بارتجاج.

وكان كورنيخو في الصدارة بفارق 11 دقيقة عند بداية اليوم.

وفاز برابيك بالمرحلة وأصبح الآن خلف بنابيدس بفارق 51 ثانية، فيما يحتل البريطاني سام سندرلاند المركز الثالث مع فريق كيه.تي.إم بفارق عشر دقائق و36 ثانية عن القمة.

وحافظ السائق المعروف بلقب “السيد دكار” على صدارة مريحة في فئة السيارات بينما تبددت أحلام متصدر فئة الدراجات النارية خوسيه إغناسيو كورنيخو بعد تعرضه لحادث وانسحب قبل مرحلتين على النهاية بعد الخضوع لفحص طبي.

وبانسحاب التشيلي كورنيخو، انحصرت المنافسة بين حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك وزميله الأرجنتيني بفريق هوندا كيفن بنابيدس.

واحتل بيترهانسل سائق ميني المركز الثالث في المرحلة الممتدة 342 كيلومترا من نيوم إلى العلا خلف العطية صاحب المركز الثاني والسعودي يزيد الراجحي الفائز بالمرحلة.

وقال العطية سائق تويوتا “أعتقد أن غدا سيحسم رالي دكار وستكون مرحلة صعبة، لكننا سنبذل أقصى جهد ممكن ولا توجد استراتيجية خاصة بل سنواصل القيادة بسرعة”.

ويبقى حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الثالث بالترتيب العام، ولكن بفارق أكثر من ساعة عن القمة.

وينتهي رالي داكار في جدة بعد غد الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وتعرض كورنيخو لحادث بعد 252 كيلومترا، لكنه وصل لخط النهاية قبل الانسحاب بعد فحص طبي بسبب مخاوف من إصابته بارتجاج.

وكان كورنيخو في الصدارة بفارق 11 دقيقة عند بداية اليوم.

وفاز برابيك بالمرحلة وأصبح الآن خلف بنابيدس بفارق 51 ثانية، فيما يحتل البريطاني سام سندرلاند المركز الثالث مع فريق كيه.تي.إم بفارق عشر دقائق و36 ثانية عن القمة.