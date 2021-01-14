«السلام الإنسانية» تطلق غدا حملتها الجديدة «شاحنات نواف الخير والعطاء» لإغاثة سوريا واليمن

أعلنت جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الكويتية اليوم الخميس انطلاق حملتها الجديدة (شاحنات نواف الخير والعطاء) لاغاثة سوريا واليمن غدا وتستمر أعمالها حتى 20 فبراير المقبل.وقال المدير العام للجمعية الدكتور نبيل العون في تصريح صحفي إن هذه الحملة التي سيستفيد منها أكثر من 1800 مخيم في سوريا ونحو 1000 مخيم في اليمن تأتي استكمالا لحملة (شاحنات صباح الأحمد الانسانية) التي أطلقتها الجمعية في السنوات الماضية.وأشار العون الى النجاح الكبير الذي حققه مشروع الشاحنات الاغاثية في السنوات الماضية إذ استطاعت الجمعية تجهيز 206 شاحنات تحمل مواد إغاثة تقدر قيمتها بنحو 5ر6 مليون دينار كويتي (حوالي 4ر21 مليون دولار أمريكي) استفاد منها أكثر من 8ر1 مليون شخص.وأفاد أن الشاحنات في الحملة الجديدة ستحتوي على تبرعات مختلفة منها مواد غذائية وتمور وطحين وملابس وكسوة واحذية وبطانيات وشراشف وخشب وفحم للتدفئة ومنظفات صحية وسيتم تسييرها لاغاثة المحتاجين واللاجئين عقب توثيق هذه التبرعات حرصا على الثقة المتبادلة بين المتبرعين والجمعية.وذكر أن تنفيذ مشروع الحملة في نسخته الجديدة يأتي مختلفا عن المرات السابقة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذ أن التبرع للحملة سيكون ماليا بشكل إلكتروني عبر ال(أون لاين) أو (كي.نت).وأوضح أنه لن يتم تسلم أي مبالغ نقدية أو مواد عينية من المتبرعين لافتا الى أنه بعد جمع المبالغ كاملة سيتم شراء مواد غذائية واغاثية ومواد عينية جديدة غير مستعملة وتحميلها في الشاحنات وإرسالها الى الأشقاء المحتاجين في سوريا واليمن.وتوقع العون أن يشارك في جمع التبرعات الحملة نحو 100 الى 150 فريقا تطوعيا إضافة الى دواوين الكويت والشركات في القطاعين العام والخاص فضلا عن الناشطين في العمل الانساني والخيري.وبين أن هناك أكثر من 30 شخصية من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي سيشاركون في التسويق للحملة الجديدة في وسائل الاعلام المحلية حيث خصصت وزارة الاعلام برامج اذاعية وتلفزيونية عدة عن الحملة الى جانب التسويق عبر الصحف وشاشات الاعلان داخل الجمعيات التعاونية المختلفة ومشاركة عددا من الشركات المختلفة.ولفت الى أن الجمعية ابتكرت فكرة مشروع الشاحنات الاغاثية المميزة والفريدة من نوعها لايصال المساعدات وتقديم الاحتياجات الضرورية للمحتاجين في الدول المنكوبة داعيا الشعب الكويتي الاصيل الى دعم الحملة والتبرع لها.