«الصحة»: الكويت تشهد انحساراً واستقراراً للوضع الوبائي

– 10 % نسبة الإشغال في العناية المركزة.. و 8 % نسبة إشغال الأجنحة– نأمل أن يصل لقاح أكسفورد في حال استكمال بعض الاجراءات لضمان مأمونية استخدامه وفعاليته جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الـ97 لوزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا”، تحية الفخر والاعزاز والاجلال لجميع الكوادر العاملة في وزارة الصحة، وللشركاء الأساسين من العاملين في الصفوف الأولى من مختلف الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية، على تعاونهم وتكاتفهم وتسخير كل الطاقات لمواجهة هذا الوباء.وأوضح السند، أن دولة الكويت من الدول التي تشهد انحسارا واستقرارا للوضع الوبائي في الوقت الحالي ولله الحمد، وهذا بفضل الله ثم بتعاون أفراد المجتمع ومؤسساته، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وتابع السند، أن وزارة الصحة تتمنى السلامة للإنسانية في جميع أنحاء الأرض لاسيما في المناطق التي تشهد زيادة في حدة الوضع الوبائي، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.وأشار السند إلى أن العالم شهد اعتماد الجهات المعنية في المملكة المتحدة على استخدام لقاح “كوفيد-١٩”، والذي طوره علماء من جامعة أكسفورد، ونأمل أن يصل اللقاح لدولة الكويت بإذن الله في حال استكمال بعض الاجراءات العالمية والمحلية المتخذة لضمان مأمونية استخدامه وفعاليته.وجدد السند، الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام بتجنب السفر خارج البلاد في الوقت الراهن ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لذلك، معربا عن الثقة في وعي المواطنين والمقيمين.وأوضح السند، أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الكويت تشهد انحسارا في نسبة إشغال الأجنحة والعنايات المركزة والخاصة بمرضى “كوفيد-١٩” لتصبح نسبة إشغال العناية 10% وحوالي 8% نسبة إشغال الأجنحة.