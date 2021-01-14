«الصحة»: 560 إصابة جديدة بـ«كورونا» والاجمالي 156434.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 156434 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 946 حالة.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية () أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5427 حالات.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10360 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1369781 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 252 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 150061 حالة.