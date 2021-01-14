محليات

«القوى العاملة»: اعتماد المؤهلات العلمية للمقيمين شرط تجديد إذن العمل

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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضرورة اعتماد المؤهلات الدراسية للعمالة الوافدة لتجديد إذن العمل.وفي استعراض الهيئة نظام برنامج أسهل الجديد كشفت عن ضرورة قيام أصحاب الأعمال بالتقدم عبر البرنامج بطلب اعتماد المؤهل.واستثنت الهيئة المهندسين الحاصلين على شهادة اعتماد من قبل جمعية المهندسين الكويتية أو إدارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة.ودعت أصحاب الأعمال والشركات إلى تقديم نسخة طبق الأصل من المؤهل الجامعي عبر نظام أسهل من شهادة الدراسة المعتمدة.

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