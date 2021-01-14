محليات

«الموانئ»: حريصون على تقديم أفضل الخدمات في موانئنا التجارية

منذ 50 دقيقة
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أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح حرص المؤسسة على تقديم أفضل خدماتها من خلال موانئها التجارية وتطوير مشاريعها التي تندرج تحت خطة التنمية (كويت جديدة 2035) بالتعاون مع الدول الرائدة في عالم الملاحة البحرية ومنها جمهورية تركيا الصديقة.ورحب الشيخ يوسف في بيان صحفي اليوم الخميس عقب زيارة السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك لمؤسسة الموانئ الكويتية بمبادرة ومشاركة الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات في تطوير الموانئ الكويتية ومنها الشركات التركية.من جانبها قالت السفيرة كويتاك وفقا للبيان إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلادها ودولة الكويت زادت نموا في الآونة الأخيرة مع زيادة التبادل التجاري وعمليات تصدير المنتجات التركية إلى الموانئ الكويتية التي تعمل على مستوى عال من الكفاءة.

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