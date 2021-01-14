«بالسلامة».. منصة إلكترونية لتسهيل عودة العمالة المنزلية «مادة 20» من الدول المحظورة إلى الكويت

تعتبر منصة (بالسلامة) الإلكترونية منصة متخصصة لتسهيل عودة العمالة المنزلية (مادة 20) من الدول المحظورة إلى الكويت وفق إجراءات محددة وآلية تراعي الاشتراطات الصحية المطلوبة.ويهدف مشروع المنصة الذي أعدته شركة (ناس) للخدمات الأرضية المعتمدة في مطار الكويت الدولي من قبل الإدارة العامة للطيران المدني إلى تخفيض تكلفة عودة العمالة المنزلية الى البلاد على الكفيل فضلا عن تخفيف قيود الحجر الصحي (14 يوما) في دول الترانزيت على أن يقضي العامل مدة الحجر في دولة الكويت.وتبلغ تكلفة برنامج العودة 270 دينارا كويتيا (نحو 890 دولارا أمريكيا) لكل عامل (مادة 20) تشمل الإقامة مدة 14 يوما حسب الاشتراطات الصحية مع الوجبات وخدمة الحراسة والأمن وفحص ال(بي سي ار) ثلاث مرات.ولا تتضمن تكلفة البرنامج سعر تذاكر السفر نظرا لاختلاف أسعارها حسب كل جهة مغادرة وذلك من خلال تنظيم رحلات إضافية خاصة لعودة المسافرين بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والشركات العاملة الأخرى في مطار الكويت الدولي وحسب الاتفاقيات المشتركة واعتماد الأسعار الموحدة من قبل الادارة العامة لطيران المدني.وفي هذا الصدد، قال المدير العام في شركة (ناس) للخدمات الأرضية منصور الخزيم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية () اليوم الخميس إنه يتوجب على المسافرين القادمين من فئة العمالة المنزلية إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا (كوفيد19) من أحد المختبرات المعتمدة في دولتهم والمعتمدة من قبل وزارة الصحة بنظام يضمن صحة الشهادة وعدم تزويرها او التلاعب فيها والتي تظهر لهم من خلال منصة “BelSalamah.com” للتمكن من السفر في الوقت والتاريخ المحددين عبر المنصة.وأضاف الخزيم أنه فور وصولهم إلى الكويت يخضع المسافرون لفحص (بي سي ار) وإذا كانت نتيجة الفحص سلبية يتم نقلهم مباشرة إلى الأماكن المخصصة لهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما حسب اشتراطات وزارة الصحة وتشمل الاقامة الكاملة.وأشار إلى أنه عند انتهاء مدة الحجر الصحي سيخضعون لفحص (بي سي ار) أخير فإذا كانت نتيجة الفحص سلبية عندها سوف يتمكن العامل من المغادرة مع كفيله.وبين انه في حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية سواء في الفحص الثاني أو الثالث فإن وزارة الصحة الكويتية سوف تتولى إجراءات نقل المصاب إلى المحاجر الخاصة بها.وأكد أن منصة بالسلامة تسعى إلى مساعدة الكفيل على إعادة العامل إلى الكويت بطريقة أسرع وتكلفة أقل وأكثر أمانا من خلال التأكد من أن تلك العمالة المنزلية المسافرة ليست مصابة بفيروس كورونا.وقال إنه ومن خلال هذه المنصة يمكن ايضا حماية صحة المسافرين الآخرين وموظفي المطار والمواطنين كما أنها تساهم بتلبية متطلبات السفر خلال جائحة (كوفيد19) مع تقليل فرص الانتظار وعرقلة السفر.وتوقع الخزيم عودة الآلاف من العمالة المنزلية إلى الكويت مضيفا أنه من المهم للغاية ضمان تشغيل المطار وفقا للمعايير الصحية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وذلك للتأكد من سير عملية العودة لتكون أكثر أمانا وبأسرع وقت ممكن لما فيه من مصلحة الجميع.وأوضح أن الشركة طورت نظام (مونا) الذي يهدف إلى التأكد من صلاحية وموثوقية شهادة فحص (بي سي ار) وتطابقها مع المختبر الصادرة منه والبروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة الكويتية.ولفت إلى أن الشركة تقوم بمتابعة العامل في بلد المغادرة وتعريفه بالمختبرات القريبة منه ومساعدته على حجز تذكرة السفر وبعد قدومه تقوم الشركة بإيصاله إلى مكان الحجر ثم متابعته داخل المحجر الى أن يتم تسليمه للكفيل مشددا على أنه لن يتم تسليم أي عامل لكفيله قبل التأكد تماما من سلامته.وذكر أن الشركة تقوم بتقديم التسهيلات الكاملة للعمالة القادمة الى الكويت من أمور لوجستية وأمن ووجبات يومية وكافة المتطلبات الخاصة بهم وذلك من خلال 30 فندقا وشقة فندقية تعاقدت معهم الشركة على أعلى مستوى لتقديم تلك الخدمات.يذكر أن منصة (بالسلامة) تم طرحها في 7 ديسمبر 2020 بهدف تسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي والأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي.