سمو رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني يبعثان برقيات تعزية لأسر شهداء الكويت الأبرار

بعث سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح ببرقيات تعزية لأسر الشهداء مستذكرين بكل فخر واعتزاز التضحيات والادوار البطولية للشهداء الأبرار في الذود عن حمى الوطن وسائلين المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار.وقال سمو الشيخ سالم العلي الصباح والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في هذه البرقيات “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعرب لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة شهداء الوطن طيب الله ثراهم مستذكرين بكل فخر واعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم والأسر الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”.