سمو رئيس الوزراء يدشن القاعة «رقم 6» في مركز الكويت للتطعيم.. اليوم

وصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض لتدشين الصالة رقم 6، كما سيتلقى سموه الجرعة الثانية من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أيضا الى المركز لحضور التدشين.وأعلنت وزارة الصحة أن القاعة الجديدة ستعمل جنباً إلى جنب مع قاعة 5، بهدف مضاعفة الأعداد التي تتلقى التطعيم من المواطنين والمقيمين.وأوضحت أن القاعة الجديدة يمكنها استيعاب أكثر من 150 وحدة تطعيم أي ضعف ما تستوعبه قاعة 5.من جهة آخرى، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الدكتورة غادة إبراهيم، أنه لا يوجد بطء في عملية التطعيم مقارنة مع بعض الدول المجاورة، مشيرة إلى أن الدفعات التي تلقت التطعيم بلغت 1200 يوميا.وقالت إبراهيم، في تصريح صحفي خلال الاستعداد لافتتاح الصالة رقم 6 في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض، إنه “ليس هناك بطء في عملية التطعيم، إذ يتم المقارنة بين دولة الكويت بالدول المجاورة ومع دول الخليج الذين بدأوا التطعيم في شهر أغسطس الماضي ومنهم شهر أكتوبر الماضي ومنهم شهر نوفمبر، أما الكويت فبدأت في 24 ديسمبر أي منذ 3 أسابيع فقط”.وتابعت “الدفعات التي تلقت الجرعات بلغت 1200 يوميا فليس هناك بطء، ونعمل تواليا على إعطاء التطعيمات للفئات على حسب الدفعات التي تصل من اللقاح و تباعا نزيد في الأعداد المسجلة في المنصة”.وبينت إبراهيم، أن الدفعة الثانية من لقاح فايزر وصلت الكويت بداية الأسبوع الجاري.وعن شكوى بعض كبار السن الذين يصلون إلى المركز ولا يتم تطعيمهم، أوضحت إبراهيم، أن من سجل على المنصة له الدور في التطعيم، فنحن نسير وفق نظام حصص موزعة لكل فئة من الفئات التي أعلن عنها وهي الصفوف الأولى من الطواقم الطبية في وزارة الصحة أو القطاع الأهلي إلى جانب وزارتي الداخلية والدفاع وقوة الاطفاء والحرس الوطني وكبار السن من عمر فئة 65 فما فوق ولذوي الاحتياجات الخاصة”، مؤكدة أن العمل يسير وفق نظام الحصص ونسبة معينة لكل فئة.