«هيئة الشباب»: دورات متخصصة في أكاديمية الإعلام لمنتسبي «الدفاع»

قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف شفيق السيد عمر، إن الهيئة ووزارة الدفاع يعتزمان وضع خطة لتنفيذ عدد من البرامج والدورات الاعلامية المتخصصة لمنتسبي الوزارة في أكاديمية الفنون والاعلام للشباب التابعة للهيئة لصقلهم في المجال الاعلامي.وقال السيد عمر في بيان صحفي اليوم الخميس بمناسبة زيارة وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح لمبنى الاكاديمية الواقعة بمركز شباب الدعية إن الطرفين اتفقا على توقيع بروتوكول تعاون بينهما في الفترة المقبلة لاستخدام مبنى الاكاديمية لاقامة دورات في مجال الاعلام للضباط والافراد في وزارة الدفاع.وذكر أن أمين عام مجلس أمناء الاكاديمية عبدالله عبدالرسول ومدير الاكاديمية عبدالعزيز المجيبل قدما عرضا عن أعمال الاكاديمية وبرامجها لوفد الوزارة معربا عن أمله أن يسفر هذا التعاون عن تعزيز قدرات الشباب الكويتي المنتمي للسلك العسكري في المجال الاعلامي.وأشار الى أن الطرفين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون بينهما بإقامة برامج ودورات بمجالات شبابية أخرى بعيدا عن مجال الاعلام من شأنها أن تخدم الشباب الكويتي في هاتين المؤسستين الحكوميتين.وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الراعية للشباب سواء حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص لاستثمار الطاقات الشبابية الكويتية لتنمية مجتمعهم وبلدهم في كل المجالات.