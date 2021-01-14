محليات

وزير الإسكان: سوق تقليدي ذات طابع عمراني تراثي في «صباح الأحمد».. قريباً

منذ ساعة واحدة
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أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي اليوم الخميس قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستلام عطاءات من الشركات المؤهلة للفرصة الاستثمارية S3 في مدينة صباح الاحمد السكنية.وقال د.معرفي، إن الفرصة الاستثمارية عبارة عن سوق تقليدي ذات طابع عمراني تراثي بمساحة أرض ما يقارب 40 الف متر مربع في المحور الخدمي للمدينة.وأضاف أن السوق التقليدي يتكون من محلات تجزئة ومساحات تجارية وترفيهية ومقاهٍ ومطاعم، مما يجعل من المدينة مركزاً تجارياً وخدمياً يثري المنطقة الجنوبية من دولة الكويت.وختم تصريحه بأن تلك الفرصة الاستثمارية التي تطرحها المؤسسة تأتي تحقيقاً لأهدافها الاقتصادية والتي تعد عنصراً أساسياً من مت الخطة التنموية للدولة.

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