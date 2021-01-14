محليات

وزير الدفاع: شهداء الوطن قدموا تضحيات في سبيل أن تبقى الكويت حرة شامخة

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– قدموا أرواحهم في سبيل أن ننعم بالأمن والأمان عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال مشاركته عصر اليوم في مراسم تشييع كوكبة من شهداء الوطن الأبرار، عن فخره واعتزازه بما قدموه من تضحيات في سبيل أن تبقى الكويتُ حرةً شامخةً عزيزةً، وذلك من خلال ما سطروه من ملاحم التضحية والعزة والفداء، والتي سوف تبقى نبراساً يضئ لنا وللأجيال القادمة دروب المستقبل للعمل والبذل والاخلاص لخدمة وطننا الغالي والمحافظة على أمنه واستقراره .وأضاف بأن ثرى الكويت اليوم يحتضن رفات أبناءه الذين قدموا أرواحهم في سبيل أن ننعم بنعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة والاستقرار، وبهذه المناسبة فنحن نهنئ أنفسنا وذوي الشهداء بنيل أبنائنا لشرف الشهادة والخلود في ذاكرة وطننا الغالي، والذي يفخر ببطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة، سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا وذويهم والشعب الكويتي الكريم جميل الصبر وحسن العزاء.

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