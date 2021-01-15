«البيئة»: رصد أشخاص دخلوا محمية الجهراء بشكل غير قانوني

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها رصدت مساء الجمعة عددا من الأشخاص أثناء دخولهم محمية الجهراء بشكل غير قانوني بقصد الصيد بأسلحة نارية مما يعد مخالفة لنص المادة 100 والمادة 103 من قانون حماية البيئة.وقالت الهيئة في بيان لها إنه عقب رصد ذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستدعائها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وطالبت الهيئة بضرورة الابتعاد عن المناطق المحمية والمحافظة عليها للمصلحة العامة.وأشارت إلى أن هناك خريطة توضح حدود المحمية باللونين الأصفر والأحمر، يجب الابتعاد عنها.