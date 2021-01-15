“الصحة”: 530 إصابة جديدة بـ”كورونا”





أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 156964 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها ليصبح مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 947 حالة.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية () أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5688 حالة.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10862 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1380643 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 268 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 150329 حالة.