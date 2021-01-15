روني يعتزل كرة القدم و”يبقى داخل الملعب”

أعلن واين روني نجم كرة القدم الإنجليزية، الجمعة، اعتزال اللعب، وتفرغ لتدريب ديربي كاونتي، آخر فريق لعب بصفوفه.

وبدأ روني (35 عاما) مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، ثم كانت الصفقة الفارقة في مشواره عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2004، حيث بقي مع الفريق حتى 2017.

وبعدها عاد الفتى المدلل إلى إيفرتون لموسم واحد، قبل أن يخوض تجربة في دوري المحترفين الأميركي مع دي سي يونايتد.

وفي العام الماضي، أعلن روني في خطوة مفاجئة، انتقاله إلى ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وخاض روني مع منتخب إنجلترا 120 مباراة دولية، سجل خلالها 53 هدفا.

وبدأ روني (35 عاما) مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، ثم كانت الصفقة الفارقة في مشواره عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2004، حيث بقي مع الفريق حتى 2017.

وبعدها عاد الفتى المدلل إلى إيفرتون لموسم واحد، قبل أن يخوض تجربة في دوري المحترفين الأميركي مع دي سي يونايتد.

وفي العام الماضي، أعلن روني في خطوة مفاجئة، انتقاله إلى ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وخاض روني مع منتخب إنجلترا 120 مباراة دولية، سجل خلالها 53 هدفا.