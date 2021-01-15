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سمو الأمير يبعث ببرقية إلى رئيس إندونيسيا للتعزية بضحايا زلزال “سولاويسي”

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة (سولاويسي) الاندونيسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا سموه حفظه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة (سولاويسي) الاندونيسية مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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