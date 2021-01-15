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مثقفون إيطاليون يشيدون بديمقراطية الكويت العريقة

منذ ساعتين
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أشاد نخبة من المثقفين الإيطاليين يتقدمهم ماركو راباكي و اوجانو غوتسي بديمقراطية الكويت، واصفين إياها بالعريقة والفريدة في الشرق الأوسط، ومنوهين بحرص الكويتيين اللافت على ممارسة حقوقهم السياسية بتقاليدها العريقة، وهي محل اعتزاز وتقدير الجميع، مشيرين الى أوجه التشابه المتعددة بين الشعبين الإيطالي والكويتي من حيوية وانفتاح، ومضيفين أن النموذج الديمقراطي الكويتي الراسخ والمتأصل يحظى بتقدير واهتمام إيطاليا والعالم.من جهته، قال سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام مبارك الصباح، ان القيادة السياسية في الكويت تؤمن بأن المشاركة الشعبية في الحياة الديموقراطية رافد أساسي للاستقرار والتنمية.

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