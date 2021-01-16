الحرب بدأت.. نجم مانشستر يونايتد يهاجم كلوب قبل “الموقعة”

اشتعلت الحرب الكلامية بين معسكري ليفربول ومانشستر يونايتد، قبل موقعة الأحد المرتقبة، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، بعد تلميحات الأخير بالعدد الكبير من ركلات الجزاء التي يحصل عليها فريق “الشياطين الحمر”.

وكان كلوب قد أشار إلى أن غريمه يحصل على عدد أكبر من ضربات الجزاء من فريقه في الدوري، في إشارة إلى تعاطف الحكام مع كتيبة أولي غونار سولشاير.

لكن نجم الفريق ومنفذ ركلات الجزاء البرتغالي فيرنانديز، رد بحدة على تعليقات كلوب، قبل يوم من الموقعة المرتقبة بين الاثنين، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وقال فيرنانديز: “ترى انتقادات الناس دائما لكنني حقا لا أهتم. لدينا لاعبون سريعون حقا في الهجوم. أنتوني مارسيال هو أحد أفضل اللاعبين في منطقة الجزاء، وماركوس راشفورد لاعب آخر سريع، ويمكنه أن يأخذ الكرة بعيدا عن المدافع في أي لحظة”.

وأضاف: “لقد لعبت في البرتغال، وعندما تلعب مع سبورتنغ (لشبونة) تتحدث فرق الخصم بنفيكا وبورتو دائما عن هذه الأشياء أحيانا للضغط على الحكم، وأحيانا لإحداث بعض الضجة في الصحافة”.

وأكد فيرنانديز أن ضربات الجزاء “جزء أساسي من اللعبة، وجميع الفرق تحصل عليها”، وليس فريقه فقط.

يذكر أن فيرنانديز سجل 5 ركلات جزاء هذا الموسم لفريقه في الدوري، وهو نفس عدد الركلات التي سجلها نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

ويستضيف ليفربول غريمه مانشستر يونايتد مساء الأحد، في قمة الجولة 19 للدوري الإنجليزي، ويطمح “الريدز” للانتصار ومعادلة رصيد مانشستر يونايتد بـ36 نقطة في قمة الدوري.

وهاجم برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، بعد تلميحات الأخير بالعدد الكبير من ركلات الجزاء التي يحصل عليها فريق “الشياطين الحمر”.

وكان كلوب قد أشار إلى أن غريمه يحصل على عدد أكبر من ضربات الجزاء من فريقه في الدوري، في إشارة إلى تعاطف الحكام مع كتيبة أولي غونار سولشاير.

لكن نجم الفريق ومنفذ ركلات الجزاء البرتغالي فيرنانديز، رد بحدة على تعليقات كلوب، قبل يوم من الموقعة المرتقبة بين الاثنين، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وقال فيرنانديز: “ترى انتقادات الناس دائما لكنني حقا لا أهتم. لدينا لاعبون سريعون حقا في الهجوم. أنتوني مارسيال هو أحد أفضل اللاعبين في منطقة الجزاء، وماركوس راشفورد لاعب آخر سريع، ويمكنه أن يأخذ الكرة بعيدا عن المدافع في أي لحظة”.

وأضاف: “لقد لعبت في البرتغال، وعندما تلعب مع سبورتنغ (لشبونة) تتحدث فرق الخصم بنفيكا وبورتو دائما عن هذه الأشياء أحيانا للضغط على الحكم، وأحيانا لإحداث بعض الضجة في الصحافة”.

وأكد فيرنانديز أن ضربات الجزاء “جزء أساسي من اللعبة، وجميع الفرق تحصل عليها”، وليس فريقه فقط.

يذكر أن فيرنانديز سجل 5 ركلات جزاء هذا الموسم لفريقه في الدوري، وهو نفس عدد الركلات التي سجلها نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

ويستضيف ليفربول غريمه مانشستر يونايتد مساء الأحد، في قمة الجولة 19 للدوري الإنجليزي، ويطمح “الريدز” للانتصار ومعادلة رصيد مانشستر يونايتد بـ36 نقطة في قمة الدوري.