محليات

«الخارجية» تدين بشدة إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية

منذ 15 دقيقة
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‏أعربت وزارة الخارجية الجمعة عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق مليشيات الحوثي عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.‏وأوضحت الوزارة في بيان أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يشكل تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وتقويضا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن الأمر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات.وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. 

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