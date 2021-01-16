«الداخلية»: إجراء قرعه لإختيار الطلبة «الضباط الاختصاص»

أقيمت صباح اليوم قرعة إختيار قبول الطلبة الضباط الاختصاص في ميدان أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية والتي تجرى للمرة الأولى لاختيار الطلبة الاختصاص الجدد.والقى وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح كلمة على الطلبة الجدد قال فيها “ان العدل أساس الحكم، وانني أقف على مسافة واحدة من الجميع، وكلكم قادرون على خدمة الوطن في كل المجالات ووجه الشكر والتقدير للجميع وخص اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية على ما بذلوه من مجهود في عملية التنظيم ودخول الطلبة المتقدمين وتطبيق جميع الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم”.وفي نفس السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ان تطبيق نظام القرعة في القبول يمنح الجميع فرصا متساوية لخدمة الوطن، متمنيا للجميع شرف القبول للمؤسسة الأمنية، معرباً عن شكره وتقديره لكل من مدير عام الاكاديمية اللواء ناصر بورسلي ومساعد مدير عام شؤون الأكاديمية العميد علي الوهيب ومساعد مدير عام شؤون الخدمات العميد احمد الفرحان ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية بمعهد الشرطة النسائية العميد محمد الرومي ومدير إدارة العمليات العميد مهدي العجمي ومدير مركز الضبط والجودة بالانابة العقيد محمد السمحان للإشراف على إجراء نظام القرعة بالصناديق بشفافية تامة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية الدفعة 30.وأوضحت الإدارة انه تقدم لإداره التسجيل والقبول بالاكاديميه عدد 1181 طالب جامعي بأوراقهم من التخصصات العلمية والأدبية وقد اجتاز جميع الشروط والمعايير الأمنيه عدد 1109 طالب وجرت القرعة في حضور وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وأعضاء اللجنة المعنية بإجراءات القرعة.وأكدت الإدارة انه تم قبول 320 طالب من حاملي شهادات البكالوريوس من المتقدمين الجامعيين والذين اجتازوا جميع الشروط والمعايير الأمنية والقرعة.وأشارت الإدارة ان القرعة أجريت ضمن الشروط المتبعة مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية اللازمة حرصا على سلامة الجميع.