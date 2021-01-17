أوزيل يغادر آسنال إلى فنربغشة التركي

أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل، يوم الأحد، أنه سيوقع عقداً مع نادي فنربغشة التركي، مؤكدا أنه “سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق” بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال الإنكليزي.

وقال أوزيل في مقابلة مع قناة “أن تي في” التركية “أنا سعيد للغاية، ومتحمس جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربغشة. سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق”، وفقا لفرانس برس.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء الأحد، مؤكداً ما نشرته الصحافة التركية.

وذكرت صحيفة “فاناتيك” الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل، عند الساعة 21:15 ت غ في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربغشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربغشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

ولم يعلن اللاعب ولا النادي رسمياً عن قدومه إلى تركيا، لكن أوزيل نشر يوم السبت قلبان بألوان فنربغشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول “عودة ميمونة إلى الوطن!”.

ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.

وانتقل أوزيل الى “المدفعجية” قادمًا من ريال مدريد في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).

وقال أوزيل في مقابلة مع قناة “أن تي في” التركية “أنا سعيد للغاية، ومتحمس جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربغشة. سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق”، وفقا لفرانس برس.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء الأحد، مؤكداً ما نشرته الصحافة التركية.

وذكرت صحيفة “فاناتيك” الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل، عند الساعة 21:15 ت غ في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربغشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربغشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

ولم يعلن اللاعب ولا النادي رسمياً عن قدومه إلى تركيا، لكن أوزيل نشر يوم السبت قلبان بألوان فنربغشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول “عودة ميمونة إلى الوطن!”.

ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.

وانتقل أوزيل الى “المدفعجية” قادمًا من ريال مدريد في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).