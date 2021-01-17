“إحياء التراث” تتبرع لصندوق إعانة المرضى بـ 225 ألف دينار

– العيسى: نتابع منذ عقود الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية على كافة المستويات من جهود خيرية وانسانية– الشرهان: التبرع سيسد حاجة هؤلاء المرضى الذين كانوا بامس الحاجة لسد حاجتهم من الدواء غالي الثمن في اطار التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية بيت مؤسسات المجتمع المدني تبرعت جمعية احياء التراث الاسلامي بمبلغ 225 الف دينار كويتي لعلاج مرضى الكلى والسرطان والقلب الذين تكفلهم جمعية صندوق اعانة المرضى . وقد ثمن رئيس مجلس ادارة جمعية احياء التراث المهندس طارق العيسى الذي قام بتسليم شيك التبرع للدكتور محمد الشرهان رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق اعانة المرضى بحضور المدير العام جمال الفوزان ، ثمن العيسى جهود صندوق اعانة المرضى في تخفيف وطأة الألم عن شريحة كبيرة تعيش على ارض الكويت ، مشيرا الى اهمية العمل الانساني لخدمة هذه الشريعة تأكيدا على دور الكويت وجمعياتها الخيرية في اثراء قيمة الخير والعمل الانساني اقليميا وعالميا . وقال: نحن نتابع منذ عقود الدور الفاعل الذي تقوم به جمعية صندوق اعانة المرضى على كافة المستويات من جهود خيرية وانسانية . من جانبه شكر د. محمد الشرهان جمعية احياء التراث الاسلامي على تعاونهم الطيب في تخفيف الام اكثر من خمسة الاف مريض كلى كانوا بامس الحاجة الى الدواء والمساعدة مؤكدا ان ذلك ليس بجديد على جمعية عريقة مثل جمعية احياء التراث والتي تحوز قصب السبق في العطاء والخير والدعوة الى الله عز وجل منذ اكثر من اربعين عاما . وقال د. الشرهان: ولا شك ان هذا التبرع سيسد حاجة هؤلاء المرضى الذين كانوا بامس الحاجة لسد حاجتهم من الدواء غالي الثمن سواء ادوية السرطان باهظة الثمن وادوية القلب الضرورية او تكاليف الغسيل لمن ابتلي بالفشل الكلوي والذين يتطلب بعضهم لاكثر من 300 دينار شهريا تكلفة لثمان غسلات بواقع غسلتين في كل اسبوع .ودعا د. الشرهان مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ان تحذوا حذو جمعية احياء التراث في القيام بواجبها الاجتماعية لتظل الكويت واحة الامن والامان والمركز الانساني الاهم على مستوى العالم .