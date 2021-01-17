«الإعلام» تنعي المخرج مشعل الخلف: الوزارة فقدت كفاءة وطنية

نعت وزارة الإعلام المخرج التلفزيوني ورئيس قسم الاعداد والاخراج بقناة (العربي) في تلفزيون الكويت المغفورله بإذن الله تعالى مشعل الخلف الذي انتقل الى جوار ربه اليوم الاحد.ونقلت المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام أنوار مراد في تصريح صحفي اليوم تعازي وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومواساته الى ذوي الفقيد والأسرة الاعلامية بقوله “ان الوزارة فقدت كفاءة وطنيه معطاءه” داعيا المولى القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وذكرت المتحدث الرسمي، ان الراحل يعد من المبدعين في عملهم ويسجل له مساهماته الفاعلة بتلفزيون دولة الكويت إلى جانب زملائه الذين يشهدون له بحسن الخلق وطيب التعامل والاخلاص بالعمل.