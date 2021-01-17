«الخارجية» تفتح باب التوظيف لشغل 30 وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي

فتحت وزارة الخارجية باب التوظيف للكويتيين من حملة الشهادة الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك لشغل 30 وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي.وقالت الوزارة، إن من بين الشروط العامة للراغبين في العمل بالوظائف المذكورة ان يكون المتقدم كويتي الجنسية، حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف والامانة، والا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي او بقرار من مجلس تأديبي وألا يكون متزوجا بغير عربية منتمية لجنسيتها لبلد عربي.وأضافت أن من الشروط الخاصة الواجب توافرها بالمتقدم ألا يكون قد اتم 26 سنة ميلادية من العمر وقت تقديم الطلب بالنسبة للجامعيين، وألا يكون قد أتم 29 سنة ميلادية من العمر لحملة الماجستير، وألا يكون قد أتم 31 سنة ميلادية من العمر لشهادة الدكتوراه، مشيرة الى ان تم رفع سن المتقدم لسنة واحدة استثنائيا لهذا العام حتى تتاح الفرصة لمن فاته التقديم سنة 2020 بسبب جائحة كورونا.ومن بين الشروط الاخرى، ذكرت ان يكون حاصلا على تقدير عام جيد جدا (بنسبة 80% او 2.76 نقطة من سلم الأربع نقاط) على الاقل من جامعة الكويت او جامعة اخرى معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم العالي، وبالنسبة للحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه فبالإضافة للشروط الواردة اعلاه يجب ان يكونوا حاصلين عليها بتقدير جيد جدا على الاقل وتخصص الاجازة الجامعية من جامعة الكويت او من جامعة اخرى معترف بها ومعادلة من التعليم العالي.وقالت ان المتقدم عليه احضار شهادة اجتياز اللغة الانجليزية التوفل (ITP) من مكتب أمديست الكويت بمعدل لا يقل عن 450 درجة.وأوضح ان من سيتقدمون للوظيفة سيخضعون لاختبارات شفهية وتحريرية في مجالات (القضايا الدولية والعربية المعاصرة ـ قضايا الكويت ـ القضايا الاقتصادية المعاصرة ـ قانون دولي ـ اللغة الانجليزية) على ان تكون نسبة النجاح بالاختبار بتقدير جيد جدا.وأفادت بأنه من سيتم اختيارهم سيلحقون بدورة تدريبية في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي لمدة 12 شهرا تكون نسبة النجاح فيها (80%) فما فوق ويمنح المتدرب خلالها مكافأة شهرية بمقدار 900 دينار على ان يرشح من يجتاز الدورة بنجاح للعمل في وظيفة ملحق ديبلوماسي او قنصلي، مؤكدا ان هذا البرنامج يؤهلهم لمواجهة متطلبات عملهم في الخارج.وذكرت ان وزارة الخارجية حددت التقديم في الفترة من الاحد 24 يناير الجاري الى 18 فبراير المقبل.