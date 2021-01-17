الشحومي: التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية ليس من صلاحيات أعضاء مجلس الأمة.. وبيان الحركة الدستورية أساس تشكيل لجنة التحقيق

17 يناير 2021 | | قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي إن التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية ليس من صلاحيات أعضاء مجلس الأمة، كما أنه لا يجوز للمجلس إصدار قرار الإحالة إلى النيابة، مؤكدا أن الطلبات التي قدمت في الجلسة الماضية بهذا الشأن غير لائحية.

وأوضح الشحومي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه عندما تحدث من منصة الرئاسة خلال الجلسة الماضية كان يتحدث عن إجراء لائحي، مضيفا أن “من يملك إصدار قرار الإحالة إلى النيابة هو رئيس المجلس، كما أنه لم يسبق أن شكلت لجنة للتحقيق مع الأمانة العامة أو الأطراف الأخرى ذات الصلة”.

وبين أن ” جميع أعضاء لجنة التحقيق المشكلة من مكتب المجلس متفقون على تكليف لجنة حيادية للقيام بمهمة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية من (نزاهة) أو لجنة قضائية” مبينا “كنا نريد أن نستشف رأي النواب في هذا التوجه”.

وقال الشحومي ” أقول للنواب جميعا الآن لدينا فرصة حقيقية لأن نتجاوز أي خلاف للوصول إلى الحقيقة ولا تعتقدوا أننا سنكون عقبة في طريق الوصول إلى الحقيقة أو محاسبة المقصر أيا كان ولكن بالشكل اللائحة القانوني السليم “، مضيفا أن ” النواب نموذج وقدوة المجتمع في تطبيق القانون”.

وذكر إنه ” لا يهمه على من ستقع عليه المسؤولية ولكن يهمه ألا يخترق واللائحة وألا نشكك في بعضنا ونحن في بداية عملنا ونصور الأحداث على عكس مجرياتها”.

من جانب آخر قال الشحومي “سأبين للشعب الكويتي الحقائق حول ما ذكره النائب أسامة الشاهين بحقي في لقاء تلفزيوني، وعن تحفظه على لجنة التحقيق”.

وأضاف أن لجنة التحقيق التي شكلها مكتب المجلس كان بدايتها بيانا من الحركة الدستورية الصادر بتاريخ ٢١ ديسمبر الماضي.

وأوضح أن النائب أسامة الشاهين جاء في مكتب المجلس وتبنى بيان الحركة الدستورية وطالب بتشكيل اللجنة والأخ الرئيس رد عليه وقال ما عندي مانع لأني أنا الطرف اللي فيها ما عندي مانع لكن أنا أبتعد.

وقال الشحومي ” طلبت في المكتب ،والشهود والنواب موجودون، منك شخصيا أن تصعد معي البوديوم وتصرح والإخوة الموجودون في ذلك اليوم في هذا المكان يشهدون بأن أسامة الشاهين وصل معي إلى هذا المكان “.

واعتبر أن “ما ذكره الشاهين في كتاب الاستقالة من لجنة التحقيق أنه سبق أن تحفظ على تشكيل اللجنة أمر غير صحيح وخلاف الحقيقة”.

وتابع ” إنك من طلب تشكيل اللجنة وأقسم بالله قسما أحاسب عليه يوم القيامة أنك لم تتحفظ عليها في الاجتماع وأنت كنت عضوا فاعلا فيها “.

وقال “إذا كنت تزايد علي في موضوع الإحالة إلى النيابة فتعال وأنا مستعد أن أوقع معك على الإحالة للنيابة فأنا لست الشخص الذي تزايده”.

وأضاف “أعتقد أن موقفكم كالحركة الدستورية أنتم مساءلون عليه أمام الشعب الكويتي”، مؤكدا ان “النائب أسامة الشاهين هو من اقترح اللجنة وطالب بتشكيلها وتبناها وكان يريد أن يصرح عن ذلك”. (إ.ع)(أ.غ)