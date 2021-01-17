«القوى العاملة»: جميع الخدمات متاحة آلياً عبر «أسهل» عدا «بيان حالة»

أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، إطلاق وتشغيل الخدمات على النظام الآلي الجديد للهيئة، فيما عدا بعض الخدمات كالحصول على شهادة بيان حالة.وأوضحت المزيد، في تصريح صحافي، أنه يتوجب على راغبي إصدار «بيان حالة» التوجه إلى إدارة العمل التابع لها ملف شركته في مراقبة التقييم والمتابعة – قسم الاستقبال.وأضافت المزيد، أنه «فيما يخص الخدمات التي تم إطلاقها اليوم عبر (أسهل) فهي تشمل كشف بالعمالة المسجلة، شهادة اعتماد توقيع على ملف، فضلا عن إلغاء إذن العمل (لسقوط الإقامة خارج البلاد، بغرض السفر النهائي، وفاة العامل)، إضافة إلى إلغاء تسجيل عمالة وطنية، وتسجيل إشعار عمالة وطنية».