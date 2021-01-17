«المعلومات المدنية» و«تشجيع الاستثمار» توقعان مذكرة تفاهم.. للربط مع منصة «هويتي»

وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم الأحد مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون والربط المباشر مع منصة تطبيق (هويتي) وذلك في إطار التعاون الدائم بين الجهات الحكومية.وتهدف المذكرة ايضا الى تفعيل الخدمات الإلكترونية وميكنة الاجراءات الداخلية لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم أشاد المدير العام ل(تشجيع الاستثمار المباشر) الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في تصريح صحفي بدور (المعلومات المدنية) وحرصها على تسخير امكاناتها للجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من خدماتها الإلكترونية.وأضاف الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمساعي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى التحول الرقمي.من جانبه أكد المدير العام ل(المعلومات المدنية) مساعد العسعوسي في تصريح مماثل حرص الهيئة على تسخير كل امكاناتها وخدماتها ووضعها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.وأضاف العسعوسي أن تطبيق (هويتي) يعد من التطبيقات المهمة بدولة الكويت لانجاز المعاملات كافة لا سيما بعد اعتماده رسميا من مجلس الوزراء مبينا أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من أوائل الجهات الحكومية التي تعتمد على هذا التطبيق.وأشار إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في تزايد مستمر حيث وصل حتى الآن إلى أكثر من 5ر1 مليون مستخدم.