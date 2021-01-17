بلدية «مبارك الكبير»: تحرير 4 مخالفات وتوجيه 15 تنبيه لمحلات لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بافرع البلدية بالمحافظات أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بطوارئ مبارك الكبير بفرع بلدية المحافظة تنفيذ جولات ميدانية على المحلات والأسواق المركزيه ومحلات التجزئه والأسواق الموازيه والمجمعات التجارية بمناطق صبحان والشريط الساحلي وغرب أبو فطيرة.وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري بأن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشين بالفريق الرقابي جاءت في إطار تطبيق القرار 127/ 2020 للتأكد من إلتزام أصحاب المحلات والمجمعات التجارية بتنفيذ الإشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فضلا عن التأكد من إلتزام المحلات بإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات والنظافة وإشعالات الطرق وإزالة تشويناتوأشار الهاجري إلى أن الجولات اسفرت عن توجيه 15 تنبيه لمحلات لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ولبس الكمامه بالشكل الصحيح أثناء العمل وذلك بعد الكشف على 46 محل فضلا عن تحرير فضلا عن تحرير 3 مخالفات لقانون 149/2006 وتحرير مخالفة نظافة لقانون 190/2008 فرز نفايات وإزالة تشوين من على أملاك الدولة وتوجيه تنبيهين سلامة .ودعا الهاجري أصحاب المحلات والمجمعات التجارية إلى الإلتزام بالإشترطات الصحية من خلال إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بإرتداء القفازات والكمامات وإلزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي تجنبا للمخالفة ، لافتا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات بلائحة المحلات والإعلانات و تطبيق المحلات للإشتراطات الصحية .ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .