خالد العنزي: تأخير غير مقبول في صرف مكافآت الصفوف الأمامية في مكافحة (كورونا)

17 يناير 2021 | | قال النائب د.خالد العنزي إن هناك تأخيرا غير مقبول في صرف مكافآت الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح العنزي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزير المالية خليفة حمادة ذكر في رد على سؤاله وجهه إليه بشأن هذا الموضوع إن الوزارة في انتظار آلية الصرف التي تحددها اللجنة الوزارية ( طوارئ كورونا ) حيث سيتم بعد إعلان هذه الآلية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لصرف المكافآت.

وأضاف أن الوزير أكد أن وزارة المالية لا يوجد لديها مانع ولذلك تم توجيه سؤال إلى الوزير المختص عن اللجنة عما انتهت إليه فيما يخص العاملين بهذا الأمر .

من جانب آخر قال العنزي إنه تم توجيه أسئلة عدة إلى وزير المالية حول لجنة التحفيز الاقتصادي التي تم تشكيلها برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من وكيل وزارة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف أن المعلن عن اللجنة أنها تستهدف وضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي إلا أنه في تاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ قرر رئيس اللجنة (محافظ البنك المركزي )الاستقالة من اللجنة مشيرا إلى انه وجه أسئلة لوزير المالية عن أسباب الاستقالة وعن التشكيل الحالي للجنة وقراراتها والتعليمات الصادرة منها مطالبا بضرورة رد وزير المالية بشكل سريع.

وفي قضية آخرى قال العنزي “لوحظ في السنوات الماضية كثرة قضايا غسل الأموال ما يؤكد وجود خلل في القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦، معتبرا أنه قانون معيب ولا يمكن العمل به لمكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة لأنه يضع فتره زمنية لوحده التحريات لإحالة من تم الابلاغ عنهم، كما أن رئيس هذه الوحدة في حالة استقالته فإنه من الممكن أن تترك الوحدة من دون رئيس كما حصل في عام 2018.

وأكد العنزي رفضه التهاون الذي يؤثر على اقتصاد الدولة وسمعه الكويت مشيرا إلى أنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ وتفادي جميع القصور التشريعية في هذه القضية. (إع)(أ.غ)