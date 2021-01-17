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سمو الأمير يهنئ رئيس قيرغيزيا.. بمناسبة انتخابه رئيسا

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صدر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية القيرغيزية الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صدر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية القيرغيزية متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. 

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