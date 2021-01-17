صلاح يكشف مستقبله مع ليفربول.. ويكرر “عبارته الغامضة”

بعد إثارته للعديد من التكهنات حول بقائه مع “ليفربول” الإنجليزي، كشف النجم المصري محمد صلاح عن مستقبله مع “الريدز” في حديث لقناة “تي في 2” النرويجية.

وكان صلاح قد تحدث لصحيفة “آس” الإسبانية في ديسمبر الماضي، حيث ردّ على سؤال عن موعد انتهاء مسيرته مع “الريدز” قائلا: “هذا سؤال صعب، ولكن أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا”.

وأضاف النجم المصري:”بالتأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر، كل شيء في يد إدارة النادي”.

وبشأن الانضمام إلى أحد عمالقة “الليغا”، الريال أو برشلونة، أجاب صلاح بالقول: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا؟”.

وفي حديثه للقناة النرويجية، أوضح صلاح: “أشعر بالسعادة طالما يفوز ليفربول. عندما أسجل أساعد النادي، في حين تمثل خسارة الريدز كابوسا لي”.

وفيما يتعلق باستمراره مع “ليفربول” أوضح النجم المصري: “أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، لكني أعيد التأكيد على أن الأمر في يد النادي”.

وتابع قائلا: “سأواصل تقديم أفضل أداء لديّ للنادي حتى آخر لحظة لي مع الفريق”.

وبيّن: “أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أود أن أمنح الأشخاص الذين يظهرون حبهم لي طوال الوقت أقصى ما لدي”.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف “الريدز” في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.

وكان صلاح قد تحدث لصحيفة “آس” الإسبانية في ديسمبر الماضي، حيث ردّ على سؤال عن موعد انتهاء مسيرته مع “الريدز” قائلا: “هذا سؤال صعب، ولكن أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا”.

وأضاف النجم المصري:”بالتأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر، كل شيء في يد إدارة النادي”.

وبشأن الانضمام إلى أحد عمالقة “الليغا”، الريال أو برشلونة، أجاب صلاح بالقول: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا؟”.

وفي حديثه للقناة النرويجية، أوضح صلاح: “أشعر بالسعادة طالما يفوز ليفربول. عندما أسجل أساعد النادي، في حين تمثل خسارة الريدز كابوسا لي”.

وفيما يتعلق باستمراره مع “ليفربول” أوضح النجم المصري: “أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، لكني أعيد التأكيد على أن الأمر في يد النادي”.

وتابع قائلا: “سأواصل تقديم أفضل أداء لديّ للنادي حتى آخر لحظة لي مع الفريق”.

وبيّن: “أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أود أن أمنح الأشخاص الذين يظهرون حبهم لي طوال الوقت أقصى ما لدي”.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف “الريدز” في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.