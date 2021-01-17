محافظ العاصمة: قطع الكهرباء وإنذار جميع المحلات بـ “سوق الصفافير” لوجود مخالفات جسيمة

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن “قطع التيار الكهربائي بالكامل عن (سوق الصفافير) جاء كإجراء قانوني من الجهات المعنية لوجود مخالفات جسيمة للمحلات والورش الموجودة بما يُهدد الأرواح والممتلكات ويتسبب بشكلٍ مستمر في الكوارث وتهديد البيئة المحيطة”، لافتاً إلى أن “فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة قام بإنذار جميع المحلات لممارستها مخالفات واضحة منها استغلال الممرات في السوق لأنشطة خاصة، إلى جانب تسكير الممرات الداخلية والخارجية لأغراض مختلفة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة غير مذكورة في التراخيص الممنوحة لها”.وفي تصريحٍ صحفي أدلى به على هامش حملة المحافظة لإزالة مخالفات محلات سوق الصفافير في منطقة شرق الصناعية، بين الخالد أن “كثيراً من المحلات والورش الموجودة في السوق تحتوي على مخازن إطارات وزيوت وأخشاب، بالإضافة إلى سلندرات غاز ومواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى استغلال أسطح أبنيتها في ممارسات تتسبب في كوارث في كثيرٍ من الأحيان”، مشدداً على “ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في هذه المحلات الورش في السوق، بالإضافة إلى إزالة جميع المخالفات في السوق على وجه الاستعجال”.وذكر إنه “تم اتباع الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات هذه المحلات والورش وذلك عبر 4 مراحل بدأت بإخطار ملاكها بإزالة مخالفاتها، ثم إنذارهم وتنبيههم، يلي ذلك وضع ملصقات بإغلاقها لعدم إزالة المخالفات، ثم منح مهلة 3 أيام، يعقبها إغلاقها تماماً في حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفات ذات الصلة”، مؤكداً أن “المحافظة لن تسمح باستمرار هذه المخالفات على أي وضع من الأوضاع وستواجهها بكل حزمٍ مهما اقتضى الأمر بل وستعمل على تفعيل كافة الإجراءات القانونية المطلوبة للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن”.وأشار إلى أن “التعاون مستمر بين المحافظة والجهات التنفيذية المعنية ممثلة في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الدولة لشؤون البلدية، بالإضافة إلى قوة الإطفاء العام لمواصلة الحملات التفتيشية على السوق ومتابعة إزالة جميع المخالفات بحزم”، منوهاً بان “باستمرار الاجتماعات التنسيقية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة كل المخالفات ومكافحة جميع المظاهر السلبية في المحافظة”.