مصر.. مدينة سكنية جديدة بأرقام “خرافية”

كشفت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، التي تعد أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، الأحد، أن وحدة تابعة لها ستوقع عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء خمسة آلاف فدان في شرق القاهرة، لإقامة مدينة جديدة متعددة الاستخدامات بتكلفة تصف تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 32 مليار دولار.

وأضافت المجموعة في بيان، أنها ستسدد قيمة الأرض بمزيج من الوحدات السكنية العينية والأقساط النقدية، وهو النموذج نفسه الذي استخدمته في مشاريع سابقة لها.

وأوضح البيان أن مشروع المجموعة الجديد “حدائق العاصمة” سيوفر ضرائب مباشرة وغير مباشرة لموازنة الدولة تبلغ 110 مليارات جنيه، إضافة إلى خلق 3.3 مليون فرصة عمل خلال فترة التطوير من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

ومن المتوقع أن يستوعب المشروع 600 ألف نسمة عند اكتماله، حسبما ذكرت “رويترز”.

ويزيد المشروع الجديد محفظة الأراضي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى إلى 74 مليون متر مربع، وهي بحسب الشركة أكبر مساحة بين مطوري العقارات المدرجين في مصر والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينيتش جرى تداول سهم المجموعة في بورصة مصر عند 7.03 جنيه بارتفاع 2.33 في المئة.

وقال إبراهيم النمر من “نعيم للوساطة” في الأوراق المالية، إن سهم المجموعة حتى مستوى السبعة جنيهات هو مستوى مقاومة للسهم حتى 7.30-7.35 جنيه، وفي حالة اختراقه سيسجل مستوى 7.80 جنيه.

وأضافت المجموعة في بيان، أنها ستسدد قيمة الأرض بمزيج من الوحدات السكنية العينية والأقساط النقدية، وهو النموذج نفسه الذي استخدمته في مشاريع سابقة لها.

وأوضح البيان أن مشروع المجموعة الجديد “حدائق العاصمة” سيوفر ضرائب مباشرة وغير مباشرة لموازنة الدولة تبلغ 110 مليارات جنيه، إضافة إلى خلق 3.3 مليون فرصة عمل خلال فترة التطوير من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

ومن المتوقع أن يستوعب المشروع 600 ألف نسمة عند اكتماله، حسبما ذكرت “رويترز”.

ويزيد المشروع الجديد محفظة الأراضي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى إلى 74 مليون متر مربع، وهي بحسب الشركة أكبر مساحة بين مطوري العقارات المدرجين في مصر والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينيتش جرى تداول سهم المجموعة في بورصة مصر عند 7.03 جنيه بارتفاع 2.33 في المئة.

وقال إبراهيم النمر من “نعيم للوساطة” في الأوراق المالية، إن سهم المجموعة حتى مستوى السبعة جنيهات هو مستوى مقاومة للسهم حتى 7.30-7.35 جنيه، وفي حالة اختراقه سيسجل مستوى 7.80 جنيه.