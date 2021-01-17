وزير الداخلية: تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات واقعة محاولة التسلل

أمر معالي الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في واقعة التسلل والوقوف على حيثيات القضية وكيفية دخولهم للمياه الإقليمية.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عدداً من المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنوا من إلقاء القبض على 10 أشخاص من إحدى الجنسيات حاولوا التسلل، من جهة البحر بمنطقة شاليهات ميناء عبدالله.وتشيد الإدارة بالمواطنين الذين قاموا بالتعاون مع رجال الأمن في القبض على المتسللين حيث رسخوا مبدأ أن (كل مواطن خفير) على أمن الوطن وأن المنظومة الأمنية المتكاملة لا تتحقق إلا بتعاون وتضافر المواطنين مع المؤسسة الأمنية.