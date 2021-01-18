إيصال “الكهرباء” إلى “المطلاع”.. العام الجاري





أكد وزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس التزام الوزارة بالخطط الحكومية المسبقة، حيث إنه يسير على خطى الوزراء السابقين “الذين لم يدخروا جهدا في خدمة مشروع مدينة المطلاع الذي يتمتع برعاية سامية من القيادة السياسية لتذليل كافة المعوقات والصعوبات”.إلى ذلك، أكدت تقارير جهوزية الوزارة لإيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع خلال عام 2021، إذ يتبقى مدى جهوزية المشروع لاستقبال التيار الكهربائي وتشغيل محولات المدينة وتزويد قسائم المواطنين بالكهرباء اللازمة.