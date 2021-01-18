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«التربية» تصدر آلية رصد الدرجات للفصل الدراسي الأول

منذ ساعة واحدة
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أصدرت وزارة التربية نشرة عامة للمدارس توضح من خلالها آلية رصد الدرجات في جميع المراحل التعليمية.وجاء في نص النشرة، أنه بناء على اعتماد وكيل وزارة التربية يرجى العلم والعمل على بدء رصد درجات المتعلمين على النحو التالي:المرحلة الابتدائية، تحويل الدرجة النهائية «100» إلى درجة تقييم تحصيلي «60» ودرجة للتقييم النهائي «40».بحيث تكون درجة التقييم التحصيلي، الدرجة من «100» ضرب «0.6» ودرجة التقييم النهائي، الدرجة من « 0.4×100».أما الصفوف : الأول – الثاني – الثالث، فيتم تحويل التقدير اللفظي إلى درجات على أن تتم وفق المعادلة السابقة على النحو التالي:• ممتاز 90 – 100• جيد جداً 75 – 89• جيد 60 – 74• مقبول 50 – 59• ضعيف أقل من 50وبخصوص المرحلة المتوسطة، يتم تحويل الدرجة النهائية «100» إلى درجة تقييم تحصيلي «40» ودرجة للتقييم النهائي «60».بحيث تكون درجة التقييم التحصيلي، الدرجة من «0.4×100»، و درجة التقييم النهائي – الدرجة من «100» ضرب 0.6.وفي المرحلة الثانوية: سيتم إدخال الدرجة حسب الآلية المعتمدة للتعليم عن بعد من «100» على أن تتم مواءمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.

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