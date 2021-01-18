الحجرف: 5 استحقاقات تشريعية لأولويات المرحلة المقبلة

18 يناير 2021 | | حدد النائب مبارك الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها اقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي.

وأوضح الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان ” ثاني هذه الاستحقاقات يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الافواه وهجر خيرة شباب الكويت، والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أما الاستحقاق الرابع فهو اعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الادارة الحكومية”.

وقال الحجرف إن ” الجميع يعلم الوضع السياسي بالكويت وان هناك استقالة للحكومة والشعب الكويتي ينتظر ماذا ستسفر عنه الأحداث القادمة”، مضيفا أنه “في ظل هذه الظروف سيوجه 4 رسائل يعتقد انها مستحقة” .

وأفاد الحجرف أن الرسالة الاولى موجهة للشعب الكويتي الذي هو مصدر السلطات مؤكدا أنه “لن يحدث التغيير الا بكم وباصراركم” .

وأشار إلى أن ” هناك من يراهن بان الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون أن الانتخابات كما تفرز نوابا هدفهم الاصلاح، فغداً تفرز من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل هذا الامر وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب حتى ينجحوا باختراق هذه الثلة او المجموعة التي يأمل بها الشعب الكويتي على تحقيق مصالحة وطموحاته في المرحلة المقبلة”.

وشدد على انه “لن يسمح باختراق صفوف نواب الإصلاح ، مطالبا الشعب بعدم السماح بخلق الهوة بينه وبين ممثلينه الذين يسعون للإصلاح” .

وبين أن ” هناك نوعين من الرقابة ، الرقابة البرلمانية التي يمارسها نواب الأمة والرقابة الشعبية آلتي يمارسها الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع” ، مشيرا إلى أن “الرقابة الشعبية هي من يعدل الاعوجاج في كل خلل يحدث في هذه المنظومة السياسية” .

وأشار إلى أن “الشعب الكويتي هو الحامي لكل عبث يحدث وهو سور الكويتي الحامي، لذا يجب ان يكون على قدر كبير من الوعي والادراك السياسي في دعم نوابه الذين يطمحون لتحقيق اصلاح سياسي جذري في قادم الايام.”

وذكر الحجرف أن ” الرسالة الاخرى الثانية موجهة للشرفاء من أعضاء مجلس الامة “واقول للشرفاء فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها”، مشددا على انه ” لن تكون لنا قيمة او قدر الم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الاصلاح الجذري وحقيقي ينتظره منا الشعب الكويتي”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية قال الحجرف ان ” اول الاصلاحات هو اقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا الامر ليس انتصارًا لأشخاص انما حماية لكل من يريد الاصلاح في هذا البلد “.

ولفت إلى أن “هذه الرسالة دقيقة ، لان من يدافع عن الاصلاح والدستور يجب ان يكون له حماية من عبث العابثين ومن المفسدين “، مضيفا أنه “لا ينفصل عن هذا الاصلاح اصلاح الجسد القضائي .

وذكر ان هناك استحقاق اخر وهو “قانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الافواه وهجر خيرة شباب الكويت ويجب ان يكون من اولى الاولويات في المرحلة المقبلة” .

وأفاد أن هناك استحقاق ثالث سبق وان دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي وهو بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية ، مؤكدا أنه “من غيرالمعقول ولا من المقبول خاصة في القرن 21 أن السلطة تسحب جنسية ممن لا يعجبها”.

وتساءل” هل المواطنة خاضعة لعبث الحكومة؟ نحن لا نثق بمثل هذه الامور والحوادث والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فان تعديل قانون المحكمة الادارية الصادر عام 1981 هذا من اولى الاولويات في المرحلة المقبلة” .

وأوضح ان رابع الامور هو ” اعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسم المقسم وفكك المجتمع الكويتي، لذا يجب ان يعاد النظر في ايجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب الكويتي وارادة المواطنين الحرة .”

واضاف أن خامس الامور هو “حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الادارة الحكومية” .

وبين ان “ايرادات النفط فقط وفي ظل ما تصدره الكويت وفي ظل الاسعار اليوم تبلغ ما يقارب 50 مليارا، وعدد الشعب مليون ونصف، ومن المفترض ان نعيش في جنة، لكن الحكومة تريد تمرير قانون الدين العام”.

وطالب الحكومة ” بتعديل ادارتها للموارد المالية بدلا من المطالبة باقرار دين عام بقيمة 20 مليار ،وان تكون مثالا يحتذى به في جميع المجالات حتى يثق فيها ممثلين الامة “.

واعتبر أن ” سوء وعجز الادارة الحكومية في إدارة هذه الاموال لا تجعلنا نثق أو نؤمن بمثل هذه الإدارة ، مشيرا إلى أنه في سنوات الوفرة الماضية التي وفرت اكثر من 60 مليار دينار ذهبت هباءاً منثوراً ، سواء لاسلحة أو ولتمويل صفقات اسلحة مشبوهة، وغيرها”.

وقال الحجرف إن ” سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نظيف اليد بشهادة كل من يعرفه وعمل معه وسمع عنه، لكنه للأسف ضعيف تجاه الفاسدين وأمام الاعلام الفاسد”.

وأضاف أن” سموه عندما كان وزيراً للإعلام ترك الحبل على الغارب وضرب الوحدة الوطنية وانتشر حديث الكراهية لفئات كثيرة من المجتمع الكويتي ولَم يحرك ساكنا”.

ورأى أن “رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية كان ضعيفا تجاه قضية التحقيق في التحويلات المليونية وفي فترة توليه رئاسة الوزراء كان ضعيفاً امام الفساد بشكل عام”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية أمام 4 اختبارات تتعلق باستخدام جهاز امن الدولة في التجسس والتصنت وانتهاك خصوصية الناس ولَم يحرك ساكنا بل للأسف تمت معاقبة من كشف هذا الفساد”.

وأضاف أن “حكومة الخالد كانت ضعيفة في التحقيق امام العبث في الصندوق الماليزي واستخدام اجهزة الدولة في ذلك وكذلك في ملف نهب صندوق الجيش وعدم محاسبة اللصوص”.

ولفت الحجرف إلى أنه وجه في هذا الصدد سؤالاً وبانتظار الرد وسيكون محور استجواب الشيخ صباح الخالد او استجواب اي رئيس وزراء قادم إذا لم تأتيه الإجابة عن هذا الامر.

واعتبر أن “ما تم في مجلس الأمة الحالي ووقوف الحكومة في وجه الإرادة الشعبية التي يمثلها 42 نائباً بشأن انتخابات رئاسة المجلس ومع ذلك يصدر مجلس الوزراء تصريحاً يعبر فيه عن الارتياح”.

وقال الحجرف ” إن الجلسة الافتتاحية هي طلاق بائن بيننا وبينكم ان لم تعدل هذه الامور وتوضع في نصابها”.

وأضاف أن المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، مؤكدا على موقفه الثابت من عدم التعاون معه وكل رئيس وزراء قادم لا ينحاز لإرادة الامة ومصالح الكويت وأهلها ، وانه ” لا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته”.

وقال إن ” الرسالة الرابعة هي لوالدي ووالد الجميع سمو الامير حفظة الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين ولذرية مبارك كافة انه في كل محك يجدد الشعب الكويتي بيعته لكم ولأسرتكم الكريمة بالولاء والوفاء والمحبة وهذا ليس وليد اليوم”.

وأضاف ان “ذلك إرث توارثناه عن الاباء والاجداد في هذا الامر وهذا ما ينص عليه الذي نحترمه والذي بايعنا سمو الامير والشعب الكويتي على احترامه لذلك هذا الامر ليس محل جدال ولا نقاش”.

وبين انه ” في عام ٢٠٠٦ نال سمو الامير الراحل وفي ٢٠٢٠ نال سمو أمير البلاد الحالي على اجماع ممثلي الشعب في بيعتهم،” ، مضيفا ” أتمنى ان يستمر مثل هذه الإجماع ولا يتأثر في قادم الأيام”.

وقال الحجرف ” الناس يا سمو الامير تحبك ولا تظن فيك الا كل خير ومحبتها محبة صادقة ومن حسن الطالع انه في بداية عهد سموك الميمون تحققت المصالحة الخليجية التي هي نتاج لعمل قام فيه سمو الامير الراحل طيب الله ثراه وتكللت في عهدك الميمون وبجهودك الحثيثة بتوحيد الصف الخليجي”.

وأضاف “لذلك من باب اولى ان تستكمل مثل هذه المسيرة الميمونة بتوحيد الكلمة الكويتية وتوحيد الجبهة الداخلية، وهذا هو نهجك ونهج والدك واسلافك من قبلك الذين يتبادلون المحبة بينهم وبين شعبهم”.

وزاد ” لذلك يا سمو الامير من يحاول ان يصور العفو العام على انه تهديد لبيت الحكم او كسر لهيبة الدولة فهذا هو الكذب والزور بل انه بهتان مبين”.

واعتبر أن ” مايكسر هيبة الدولة هو نهب ثرواتها وخيراتها والعبث بالجسد القضائي واستخدام مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية لمصالح الفاسدين وتسخير اجهزة الدولة كافة لخدمة فرد او ثلة فاسده لا تراعي في الله ولا في الكويت ذمة.”

وأكد الحجرف في ختام تصريحه على الولاء والوفاء للكويت وانه سيكون سداً منيعاً وحصناً حصيناً للكويت واهلها من عبث العابثين وفساد المفسدين.