«المرور»: تحرير 42 ألف مخالفة مرورية وضبط 71 مستهتراً

واصل قطاع المرور والعمليات تنفيذ الحملات الامنية المرورية وملاحقة المستهترين ومرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة والتي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، اسفرت عن تحرير 42 الف و895 مخالفة مرورية، وحجز 13 مركبات و20 دراجات نارية واحالة 71 مخالفا الى نظارة حجز الادارة العامة للمرور، واحالة 51 حدثاً الى نيابة الاحداث وضبط 14 مركبة مطلوبة من جهات امنية وقضائية، وكذلك ضبط 25 شخصا مطلوبا للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي وادارة التنفيذ المدني، واحالة وافدين 2 إلى ادارة الابعاد لضبطهم بقيادة مركبات دون الحصول على رخصة سوق.وفي التفاصيل، قال ضابط قسم العلاقات العلامة والتوعية المرورية بالادارة العامة للمرور النقيب عبدالله بوحسن ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ طلب من ادارات الحركة المرورية، وادارة العمليات المرورية، والادارة العامة لشرطة النجدة، والادارة العامة للعمليات المركزية تكثيف التواجد الامني المروري على مدار الساعة لضبط الحركة المرورية وفرض السيطرة الامنية في مختلف مناطق البلاد، مع التنبيه على كافة الدوريات الامنية والمرورية بضرورة التعامل الراقي مع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين وعدم التعسف بتطبيق الاجراءات الامنية والمرورية.واضاف بوحسن ان اللواء الصايغ طلب من قيادات قطاع التراخيص والعمليات بالادارة العامة للمرور بشن حملات امنية مرورية على المستهترين في مختلف مناطق البلاد وخاصة التي تشهد ازدياد في عمليات الاستهتار والرعونة والتي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر وتسبب ازعاجا للمواطنين والمقيمين، لافتا الى ان رجال دوريات المرور في اقسام الحركة المرورية في المحافظات الست بالاضافة الى ادارة العمليات المرورية وادارة المهام الخاصة وقسم مباحث المرور نفذوا هذه التعليمات على ارض الواقع.واشار بوحسن الى ان الاحصائية الاسبوعية الصادرة عن قطاع العمليات المرورية ان ادارة العمليات المرورية احتلت المرتبة الاولى بتسجيل عدد المخالفات والتي بلغت 9121 مخالفة مرورية، تلتها ادارة مرور محافظة حولي وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها 8169 مخالفة مرورية، وفي المرتبة الثالثة ادارة مرور محافظة العاصمة وبلغ عدد المخالفات المسلجة فيها 7241 مخالفة مرورية، ومن ثم ادارة مرور محافظة الاحمدي وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها 6346 مخالفة مرورية، تلتها ادارة مرور محافظة الجهراء وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها 4442 مخالفة مرورية، ومن ثم محافظة الفروانية وبلغ عدد المخالفات المسجلة فيها 4147 مخالفة مرورية، تلتها ادارة مرور مبارك الكبير وسجلت 5450 مخالفة مرورية، واخيرا ادارة المهام المرورية وسجلت 969 مخالفة مرورية، واظهرت الاحصائية ان رجال دوريات المرور تمكنوا من ضبط 51 حدثاً يقودون مركبات دون الحصول على رخصة قيادة وتمت احالتهم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية ادارة شرطة الاحداث تمهيدا لاحالتهم الى نيابة الاحداث، لافتا الى ان رجال دوريات المرور تمكنوا من ضبط 2 وافدين يقودون مركبات بدون الحصول على رخصة سوق وتمت احالتهم الى ادارة الابعاد تمهيدا لإبعادهم عن البلاد.