المنفوحي: تشكيل فريق عمل لميكنة مواقع التشوينات بمختلف المحافظات

أصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي قرارا إداريا بتشكيل فريق عمل لميكنة مواقع التشوينات بمختلف المحافظات يترأسه مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي.ضم الفريق كل من مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة نائبا للرئيس، ومدير إدارة السلامة بفرع بلدية مبارك الكبير عضوا، ومدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الجهراء عضوا، ومدير إدارة المساحة عضوا ومراقب تراخيص السلامة بفرع بلدية الأحمدي عضوا، ورئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية الجهراء عضوا، وممثل عن الإدارة القانونية فهد السميط عضوا، وممثل عن إدارة التنظيم العمراني م.حمود عايض المطيري عضوا، وممثل عن إدارة مركز نظم المعلومات م. منال الرفاعي عضوا.وأوضح المنفوحي في قراره بأن إختصاصات ومهام الفريق تشمل حصر كل تراخيص التشوين من إدارات السلامة بأفرع البلدية بالمحافظات، كما أنها تشمل حصر كل تراخيص التشوين الصادرة إلكترونيا من إدارة التنظيم العمراني للمساحات الأقل من 500 م2.وقال: إن من مهام الفريق إدخال جميع المواقع المرخصة الوارد ذكرها على البرنامج الآلي عن طريق إدارة مركز نظم المعلومات وصولا إلى الهدف المرجو منه بمتابعتها آليا مع ربطها بفترة الإنتهاء على ثلاث مراحل ( ساري – قريب الإنتهاء – منتهي ).وأشار إلى أن الفريق سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يا ينكشف للفريق من تعديات على أراضي أملاك الدولة إن وجدت وصولا لإزالة التشوينات المخالفة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.وأضاف إن الفريق سيقوم بدراسة مسار معاملات تراخيص التشوين سواء كانت تراخيص جديدة أو تجديد للتراخيص فضلا عن وضع آلية مقترحة تضمن إنسيابية الإجراءات وتقليص الدورة المستندية مع مراعاة الإلتزام بالتعاميم الصادرة في هذا الشأن.