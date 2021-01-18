وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً مع قيادات الوزارة

– التصدي بكل حزم لأي قصور يمكن أن يشوب العمل الأمني– لا تهاون مع المقصرين في أداء الواجب تجاه حماية الوطن ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنياً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، والوكلاء المساعدين، وذلك للوقوف على الرؤية المستقبلية لقطاعات وزارة الداخلية وما يتطلبه ذلك من تطوير نظم وأساليب العمل الأمني.وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية بقيادات المؤسسة الأمنية، وطالب جميع قطاعات وزارة الداخلية بسرعة تقديم استراتيجية عمل والسير عليها لجميع القطاعات وخطة عمل ممنهجة لكل قطاع تتضمن النظرة المستقبلية والاستراتيجية الخاصة بالتطوير والتحديث سواء من خلال النظم الإلكترونية أو تأهيل العناصر البشرية ودراسة القرارات القديمة والعمل على تعديلها بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي والعمل على المتابعة والإلتزام بها بما يحقق الهدف المرجو منها، مشيرا إلى أن التغيير والتعديل من أجل مستقبل العمل الأمني.وشدد الوزير على ضرورة التصدي بكل حزم لأي قصور يمكن أن يشوب العمل الأمني، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء الواجب تجاه حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.وفي الختام، أكد اوزير على ضرورة تقديم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد نسبة الإنجاز والعقبات التي تواجه تلك المشاريع واحتياجاتها.